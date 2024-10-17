"Будет в РФ царь и мы объединимся": что говорят в Корецком монастыре на Ровенщине, который напрямую подчиняется Кириллу

Древний (основан в 16 в.) Корецкий женский монастырь на Ровенщине – единственный в Украине, который непосредственно подчиняется даже не главе УПЦ МП Онуфрию, а напрямую Z-патриарху РПЦ Кириллу, благословляющему оккупантов убивать украинцев.

Журналисты "Громадського" побывали в городе Корец Ровенской области и расспросили, как монахини и местные жители относятся к тому, что украинская святыня до сих пор находится в духовной неволе врага.

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Принятый в августе 2024 года закон Украины о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, напрямую касается Корецкого монастыря и должен ограничить его деятельность. Дело в том, что этот монастырь еще с 1984 года получил от московского патриарха устав ставропигии. Это означает, что Корецкий монастырь напрямую подчиняется главе РПЦ – Z-патриарху Кириллу.

"Ничего не нужно доказывать – согласно всем официальным документам и уставу монастыря – он является собственностью Русской православной церкви", – говорит журналистка Марьяна Пьецух.

Несмотря на более 10 лет войны с Россией, из которых более 2 лет – кровавое полномасштабное вторжение, монастырь так и не лишился своей связи с Москвой. Даже за несколько дней до полномасштабного вторжения, в начале февраля 2022 года, нынешняя наместница монастыря ездила в Москву, где ее поднесли в сан игумени. Указ о ее назначении подписывал лично патриарх Кирилл. Эта монахиня управляет Корецким монастырем до сих пор.

Журналисты выяснили, что в собственности монастыря 7 земельных участков и 9 объектов недвижимости. Кроме того, монастырь задекларировал в 2023 году 5,5 млн. грн дохода.

Представителям СМИ монахини запретили снимать внутри собора и отказались от комментариев.

"Когда увидели, что мы не уходим с территории монастыря, к нам снова подошли и сказали: "Вы что, не поняли? С вами никто не будет говорить, потому что не только некому, а потому что сейчас такая ситуация", – Марьяна Пьецух.

В Государственной службе по этнополитике и свободе совести рассказали журналистам, что Корецкий монастырь даже не обращался по перерегистрации и изменению подчинения от РПЦ.

Что говорят сами жители

Настоятель единственной в Корце церкви ПЦУ Александр Мацуканич рассказал, что в самом городе насчитывается 7 храмов Московского патриархата, а в бывшем Корецком районе – около 30 храмов УПЦ МП, тогда как в ПЦУ – 6 храмов.

"Колоссальная разница, несмотря на то, что война. Меня удивляет рабская идеология людей. Сегодня война — погибших воинов привозят на площадь, а там (в монастыре — Ред.) в громкоговорителе поминают "господина и отца Кирилла"... Почему люди дальше хотят быть в рабстве? Потому что их так воспитали – рабами. Десятилетиями продолжалась пропаганда", – возмущается священник ПЦУ.

Портреры погибших героев из Корца на площади города, напротив которой до сих пор — центр "русского мира"

"Уже 10 лет назад нужно было такое сделать (изменить подчинение Корецкого монастыря – Ред.). Когда началась (полномасштабная) война, наша полиция сказала не трогать монастырь", – рассказал житель Корца.

Однако есть немало и тех, кто до сих пор находится в плену российской идеологии и выражает откровенно враждебные пропагандистские нарративы.

"Кто мобилки имеет — все бесовское. Не надо звонить. Надо, как раньше было — конвертами. То не наука — все бесовское. Будете плакать потом. Не боюсь (Путина — Ред.). Это — Россия. Там Божья матерь. А что вы, не знали? Божья матерь все время охраняет Россию. Она там находится. Вы что, не знали, что Богоматерь находится в России", – говорит одна парафинка.

Она считает, что в войне виноват Порошенко и почему то евреи, которых называет некорректным словом.

"Это ж**ы. Это еврейская война. Три тысячи евреев, которые распинали Христа, они это все (войну в Украине – Ред.) сделали. Но скоро будет рассвет. Будет в России царь. И мы объединимся с Россией", – откровенно рассказывает "ватная" зазомбированная женщина пожилого возраста.

Прихожанка РПЦ, ожидающая "приход царя" в России / Фото: Громадське

Напомним, что в Черкассах сторонники МП штурмовали самый большой православный храм Украины, община которого решила присоединиться к ПЦУ.

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