Будет ветрено и дождливо: в каких областях холоднее всего
В некоторых регионах Украины 26 августа погода будет холодной, кроме того, ожидается порывистый ветер и дожди с грозами.
В Украине во вторник, 26 августа, облачно с прояснениями.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
В северной части, днем и в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, днем на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура в западных и северных областях ночью 7-12°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 21-26°.
Какая погода в Киеве и области
В Киеве и области 26 августа облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, отмечает Укргидрометцентр.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 7-12°, днем 15-20°; в Киеве ночью 10-12°, днем 17-19°.