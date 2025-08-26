Будет ветрено и дождливо: в каких областях холоднее всего

Погода в Украине / © ТСН

В Украине во вторник, 26 августа, облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

В северной части, днем и в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях кратковременный дождь, местами гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, днем на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 7-12°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 21-26°.

Какая погода в Киеве и области

В Киеве и области 26 августа облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, отмечает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 7-12°, днем 15-20°; в Киеве ночью 10-12°, днем 17-19°.