Будет воспитывать родительский карман: в Днепре задержали подростков, которые изуродовали биотуалет и сняли это на видео

Будет воспитывать родительский карман: в Днепре задержали подростков, которые изуродовали биотуалет и сняли это на видео

Группа подростков набросала камни в унитаз туалета.

В Днепре подростки собирали лайки в Сети за видео, где они уродуют биотуалет на Слобожанском проспекте. Вандалов разыскали правоохранители и вместе с родителями вызвали в райотдел полиции.

Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

"Сегодня этим "деткам", которые забросали унитаз и умывальник в туалете в сквере на Слобожанском, сидя в райотделении полиции было уже не так весело. Их родители уплатят значительный штраф. В скором времени будут новости о других "чадах", которые изуродовали детские горки. Их родителям, думаю, тоже стоит приготовиться к оплате. Не умеют воспитывать своих детей - пусть воспитывают свои карманы", — написал заместитель городского головы.

Ранее малолетние вандалы выложили в Сети видео, где они вошли в общественную уборную, забросали камнями унитаз и умывальник и под смех снимали на видео результат своей "работы".

Напомним, что в Кривом Роге семья малолетней вандалки, которая разрисовала вагон трамвая, вместе отмывала "детское творчество", чтобы не платить штраф.

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