"Будет война, а ты там главный": Залужный рассказал о встрече с гадалкой 25 лет назад

Валерий Залужный вспомнил о пророчестве, которое услышал от гадалки, когда еще был курсантом.

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вспомнил, как гадалка "напророчила" ему войну задолго до ее начала.

Об этом говорится в его книге "Моя война", которую цитирует украинское издание "Телеграф".

Залужный рассказал, что когда был курсантом, ехал в поезде из Одессы с другими курсантами в плацкартном вагоне домой в Новоград-Волынский (ныне Звягель).

Залужный вспоминает, что в вагоне встретил "достаточно красивую и очень элегантную" женщину в возрасте 30-40 лет, полную "сил и энергии". Во время поездки она предложила его товарищам погадать на картах и те согласились.

"Наша соседка... неожиданно предложила необычное... Она сказала, что может погадать на картах. Эта идея почему-то ужасно меня напугала. Даже холодок пробежал вспотевшей спиной. Нет, я не хотел знать, что будет", — признался экс-главком.

Залужный рассказывает, что сначала не хотел слышать "предвидение" для себя, потому что не верил в такие вещи. Однако гадалка была назойливой и сама предложила погадать

"Я вернулся и посмотрел в ее глубокие черные глаза. Это продолжалось несколько секунд. Мне показалось, что уже и старшая наша соседка с любопытством наблюдает за нами. "Нет", — сказала наша гадалка. — "Я не могу дальше ничего сказать. Нет! Извини", – вспомнит бывший главком.

По его словам, женщина обхватила голову руками, опершись локтями на стол.

"Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный", – заявила она.

Также попутчица рассказала Залужному, что его предки якобы давно воевали и что он сам – воин.

Экс-главком отметил, что вспомнил об этом эпизоде только в конце февраля 2022 года и осознал, что впереди Украину ждет "трудная война на выживание", которая должна завершиться украинской победой.

"Иначе – смерть", – подчеркнул Залужный.

Напомним, что Валерий Залужный выпустил свою первую книгу под названием "Моя война". Она – первая в трилогии.

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