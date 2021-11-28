Будет заливать дождями и засыпать снегом: прогноз погоды в Украине на неделю, 29 ноября-5 декабря

Будет заливать дождями и засыпать снегом: прогноз погоды в Украине на неделю, 29 ноября-5 декабря

Самые сильные морозы и снегопады ожидаются в Карпатах.

Начало зимы будет со снегом, вернутся также и ночные морозы. Неделя, 29 ноября-5 декабря, в Украине будет прохладная и богатая на осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 29 ноября, в большинстве областей ожидается дождь, в западных областях дождь и мокрый снег (днем местами). Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в западной части днем 0-5° тепла. В Карпатах временами мокрый снег, температура ночью и днем от 3° тепла до 2° мороза.

30 ноября ночью в южной, восточной частях и большинстве центральных областей будет дождь, в Карпатах, днем и в западных областях снег, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (в Карпатах 4-10° мороза), в юго-восточных и восточных областях ночью и днем 2-8° тепла.

Первый день зимы, 1 декабря, в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается снег, на остальной территории страны без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°, в Карпатах ночью и днем 4-10° мороза, в южной части ночью и днем от 3° мороза до 4° тепла.

2-5 декабря в южной части будет идти дождь и мокрый снег, температура ночью около 0°, днем 2-8° тепла, на остальной территории страны временами осадки преимущественно в виде снега, температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза. до 3° тепла, в Карпатах ночью и днем 4-10° мороза.

В Киеве 29 ноября ожидается облачная с прояснениями и дождливая погода. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5°, днем 6-8° тепла. 30 ноября в столице будет преимущественно сухо.

А вот 1 декабря синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Температура ночью 30 ноября 0-2° мороза, 1 декабря 2-4° мороза, днем около 0°. 2 декабря в Киеве пройдет дождь, 3 декабря будет облачно, однако преимущественно сухо. На выходных, 4-5 декабря, в Киеве ожидается мокрый снег и дождь. Ночью будет мороз до 2-4°, днем столбики термометров будут подниматься до 2-3° тепла.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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