"Будете иметь бесплатное жилье": Гайдай призвал жителей Луганщины эвакуироваться и назвал места сбора

Жителей Луганщины призывают эвакуироваться в более безопасный регион.
Сегодня, 28 апреля, состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской общины, Попасной.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.
"Эвакуация бесплатная. Каждый в безопасных городах бедт иметь бесплатное жилье, еду, одежду и медицинскую помощь", — написал Гайдай.
Также глава области назвал места сбора для организованного выезда к железнодорожным вокзалам:
Лисичанск:
центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;
КВ. 40 лет Победы, у дома 15
Приволье:
центральная площадь;
Северодонецк:
городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
Рубежное:
Дворец культуры "Пивденный", ул. Чехова, 11.
Горское:
Дом культуры Украины. Гагарина 13а
Попасная:
ул. Мира 155 и 142.
Гайдай призвал жителей Кременной не пытаться эвакуироваться самостоятельно.
"Кременная, не пытайтесь вырваться самостоятельно! Ждем улучшения ситуации, и только организованная эвакуация! Следите за сообщениями. Надеемся на тишину", — подчеркнул он.
Также Гайдай сообщил, что в Луганскую область будет отправлен гуманитарный груз.
Напомним, вчера, 27 апреля, несмотря на закрытые гуманитарные коридоры, из Попасной и Лисичанска в Луганской области удалось эвакуировать 88 человек.
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