"Будьте максимально осторожны": экстрасенс предупредил об атаке РФ на этой неделе и назвал дату

Экстрасенс Роман Завидовский дал прогноз / © ТСН

Экстрасенс Роман Завидовский предупредил о российской атаке по Украине на этой неделе. По его словам, самые большие угрозы украинцев, вероятно, ждут четыре дня подряд — с 7 по 10 октября.

В эфире своего YouTube-канала провидец проанализировал расклад на картах Таро и цыганской колоде.

«Наибольшие угрозы я увидел со вторника по пятницу. Могут быть какие-нибудь серьезные атаки, в том числе, на объекты инфраструктуры. Потому что выпадали карты бедности, карты разорения в многих местах и регионах, даже в неожиданных регионах, если говорить территориально», — утверждает экстрасенс.

По сравнению с прошлой неделей угрозы атак, как показали карты, намного выше:

«И опять же, повторяю, именно по объектам инфраструктуры наибольшая опасность и попадание могут быть. Хотя и по гражданским тоже, потому что падают другие не очень хорошие карты. Надеюсь, что я ошибаюсь».

Завидовский призвал быть максимально осторожными на этой неделе, потому что карты показали угрозы практически везде по Украине. В то же время, он успокоил, что это не касается ситуации на Запорожской атомной электростанции:

«Что касается ЗАЭС и возможного подрыва, или ситуации, которая там катастрофическая, выйдет из-под контроля, то я спешу успокоить. Я не вижу какой-то катастрофы на ЗАЭС, по крайней мере, осенью 2025. Дальше придет зима, будем смотреть. В осенний период мне показало, что нет больших угроз. Провокации какие-то мелкие заворушки — может быть, но так, чтобы произошла какая-то масштабная катастрофа уровня Чернобыля, нет».

Впрочем, текущая неделя будет напряженной и довольно нервной, энергетика тяжелая, добавил экстрасенс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.