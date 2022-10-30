Будьте особенно внимательны на дорогах: Зеленский напомнил пешеходам о светоотражателях в темное время суток

Президент сообщил, что в стране все еще сохраняется дефицит генерации, поэтому бережное потребление электричества и стабилизационные ограничения должны продолжаться.

Глава государства Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой об осторожности в темное время суток.

Президент затронул эту тему 30 октября.

"Будьте особенно внимательны на дорогах. Было уже много обращений, в частности от Национальной полиции, о необходимости для пешеходов иметь на одежде световозвращающие элементы. Это очень важно и для детей, и для взрослых. Но не менее важно, чтобы добросовестное отношение было и у водителей ", – сказал президент.

По его словам, сейчас стоит не просто соблюдать скоростной режим, но и дополнительно сбавлять скорость, особенно в тех местах, где есть нерегулируемые пешеходные переходы.

"Пожалуйста, заботьтесь о безопасности других", — добавил Зеленский.

Он также поздравил украинских водителей с Днем автомобилиста.

"Хочу сегодня поздравить всех украинских автомобилистов — не только гражданских, но и военных — с Днем автомобилиста и дорожника. Обычно вам желают хорошей дороги. А я знаю, что этот наш с вами путь хоть и нелегкий, но точно ведет к нашей общей победе. Поздравляю", — сказал он.

Энергообеспечение Украины из-за обстрелов РФ: что известно

Отключения света в Украине теперь делятся на два типа: аварийные и стабилизационные.

Украинцев призывают снизить электропотребление с 07:00 до 23:00 часов.

В то же время в ДТЭК заявляют, что продолжительность веерных отключений света в Киеве может возрасти до 6 часов. Это необходимо, чтобы преодолеть последствия атак России.

Тем временем в Сети жалуются, что из- за перепадов напряжения после стабилизационного отключения света 27 октября у киевлян в квартире сгорел холодильник и загорелась стиральная машина.

Напомним, графики отключений можно узнать с помощью чата.

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