Будьте осторожны: Старух предупредил о возможных повторных ударах по Запорожью

Враг продолжает ночной террор.
Совершен ракетный удар по областному центру — Запорожье.
Об этом в сообщении в Telegram-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Соблюдайте правила воздушной безопасности. Будьте осторожны, не исключены повторные удары", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские чудовища атаковали Запорожье: в городе вспыхнул пожар. Вражеским обстрелам подвергся один жилой квартал в Запорожье.
Соответствующие службы уже работают на месте.
Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Добавим, что войска РФ вечером 2 ноября атаковали пригород Запорожья. Власти сообщали об уничтожении вражеских беспилотников.
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