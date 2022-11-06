Будьте осторожны: Старух предупредил о возможных повторных ударах по Запорожью

Совершен ракетный удар по областному центру — Запорожье.

Об этом в сообщении в Telegram-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Соблюдайте правила воздушной безопасности. Будьте осторожны, не исключены повторные удары", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские чудовища атаковали Запорожье: в городе вспыхнул пожар. Вражеским обстрелам подвергся один жилой квартал в Запорожье.

Соответствующие службы уже работают на месте.

Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Добавим, что войска РФ вечером 2 ноября атаковали пригород Запорожья. Власти сообщали об уничтожении вражеских беспилотников.

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