"Будьте вы прокляты, твари!!!": председатель Госпогранслужбы Украины направил официальное письмо белорусскому "колезью"

Глава пограничного ведомства обвинил Беларусь в совместном с Россией ведении войны против Украины.

В субботу, 26 февраля, на третий день вторжения российских войск в Украину, председатель ГПСУ Сергей Дейнеко направил официальное письмо председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолию Лаппо. Глава украинского пограничного ведомства отметил, что Беларусь фактически ведет войну совместно с Россией.

Текст этого письма опубликован на официальном сайте ГПСУ.

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В своем послании Сергей Дейнеко отметил, что с первых дней кровавого российского вторжения в Украину Беларусь оказывает поддержку стране-агрессору, ведь колонны военной техники атаковали наше государство не только с территории России, но и страны-сателлита РФ.

Кроме того, с территории РБ россияне используют для нанесения ударов по территории Украины боевую авиацию, артиллерию, баллистические ракеты и другие средства.

Текст письма был составлен на русском языке, заканчивается он словами: “Мы победим. Будьте вы прокляты, твари!!! С презрением, Сергей Дейнеко.

Государственная пограничная служба Украины

Напомним, ранее стало известно о 4 баллистических ракетах, выпущенных с территории Беларуси в юго-западном направлении Украины.

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