"Будьте вы прокляты, твари!!!": председатель Госпогранслужбы Украины направил официальное письмо белорусскому "колезью"

Глава пограничного ведомства обвинил Беларусь в совместном с Россией ведении войны против Украины.
В субботу, 26 февраля, на третий день вторжения российских войск в Украину, председатель ГПСУ Сергей Дейнеко направил официальное письмо председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Анатолию Лаппо. Глава украинского пограничного ведомства отметил, что Беларусь фактически ведет войну совместно с Россией.
Текст этого письма опубликован на официальном сайте ГПСУ.
В своем послании Сергей Дейнеко отметил, что с первых дней кровавого российского вторжения в Украину Беларусь оказывает поддержку стране-агрессору, ведь колонны военной техники атаковали наше государство не только с территории России, но и страны-сателлита РФ.
Кроме того, с территории РБ россияне используют для нанесения ударов по территории Украины боевую авиацию, артиллерию, баллистические ракеты и другие средства.
Текст письма был составлен на русском языке, заканчивается он словами: “Мы победим. Будьте вы прокляты, твари!!! С презрением, Сергей Дейнеко.
Напомним, ранее стало известно о 4 баллистических ракетах, выпущенных с территории Беларуси в юго-западном направлении Украины.
Читайте также:
- Лукашенко предложил украинцам "славянский" мир и заявил, что, несмотря на все, будет защищать Россию
- "Когда появится объективная необходимость": Беларусь назвала условие для вывода войск России из страны
- Минфин США вводит санкции против близкого окружения Лукашенко при содействии нападению России — список