"Будто газ взорвался, разбудила ребенка и схватила теплую одежду": украинцы рассказали, как их напугало землетрясение

"Будто газ взорвался, разбудила ребенка и схватила теплую одежду": украинцы рассказали, как их напугало землетрясение

В соцсетях люди рассказывают, как проснулись от подземных толчков. У кого-то болела голова, а у некоторых прихватило сердце. Другие же схватились за документы.

Сегодня, 23 сентября, в Украине произошло землетрясение в 6:18-6:20 ч. Эпицентром события стало село Нагоряны Чертковского района Тернопольской области, что 114 км от Тернополя. Ощутили подземные толчки на Прикарпатье и в Хмельницкой области.

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Об этом сообщает кореспондет ТСН Светлана Паук.

Землетрясение зафиксировали на глубине — 10 км.

"Землетрясение на Тернопольщине и Франковщине. Немецкий научно-исследовательский центр геологических наук (GFZ) сообщил о землетрясении магнитудой 4,3 балла. О разрушениях пока сообщений нет. Все ок, но потрясло хорошо", — написала народный депутат Украины Евгения Ковальчук на своей странице в Facebook.

Жительница Тернопольщины Наталья Волощук обнародовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших подземные толчки.

"Землетрясение. Камера сняла взрыв, и как стены дома трясло", — написала женщина

Местные жители делятся впечатлениями от землетрясения в соцсетях:

С.Товстолуг 12 км от Тернополя. Проснулась от того, что трясло на кровати (что-то такое, как лежишь и едешь в поезде, но короткими рывками). После того, как проснулась, трясло еще секунд 5-7, что успела опомниться и понять, что это землетрясение... Разбудила ребенка и родителей. Схватила теплую верхнюю одежду и документы (всякое же бывает) и прислушивалась, не повторяется ли. Попугаи суетились, сидели в клетке внизу, кот набондючений был, напуган. Так что, потрясло, я бы сказала, довольно нормально. Слава Богу, обошлось без приключений.

В Гаи Тернопольский район тряхнуло дом, якобы под ним в земле что-то рвануло.

6:20 утра затряслась стенка, зазвенели стекла. Несколько секунд перед тем закололо сердце и я проснулась, и в тот же миг, заплакал 5 месячный ребенок (Копычинцы).

Теребовля. Зеленче. Почувствовала сильный звук, будто газ взорвался и трясло. Очень хорошо было слышно.

В Козове в 6:20 в соседней комнате сервантом хорошо потрясло. Все проснулись, было немного неприятное ощущение.

М. Залещики 6:18 трясло сильно, в шкафу открылась дверь, очень гудело. Сначала непоняля, думала, что поезд едет.

Так, был грохот, а затем начало трясти (г. Бучач).

6:18 город Ивано-Франковск: на седьмом этаже качало.

Тоже почувствовали в 6:20 утра. Хмельницкая область.

Также почувствовала, думала гремит, проснулась от звука и включила свет. А перед тем очень сильно болела голова, давление. Збараж.

Напомним, землетрясение зафиксировали на небольшой глубине 10 км, фактически на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Подземные толчки ощутили жители Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областей.

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