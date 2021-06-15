"Будто трактор переехал": на Житомирщине рыбалка обнаружил тело парня со следами жестокой расправы

В полиции этот случай расследуют как умышленное убийство.
В селе Лещин Житомирской области на берегу реки Тетерев местный рыбак обнаружил тело 29-летнего мужчины из соседнего села. Правоохранители уверены в насильственной причине его смерти, ведь на теле погибшего обнаружили многочисленные следы от побоев.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.
Как рассказали очевидцы, тело мужчины было таким искалеченным, словно после автомобильной катастрофы.
"Или избит, или, возможно, сбил трактор или машина. Очень много было повреждений ", — рассказывал один из местных жителей.
По словам отчима убитого мужчины, вечером он ушел в соседнее село со своим товарищем, при этом не был ничем обеспокоен и не говорил ни о каких проблемах. В версию с ДТП в семье не верят, так же сомневаются в том, что он мог инициировать какую-то драку — говорят, был неконфликтным.
Один из местных жителей, который отдыхал в ту ночь в центре села вместе с друзьями, утверждает, что видел мужчину за полтора часа до того, как его нашли мертвым. Ни о какой драке не слышал.
"Я не уверен, что за полтора часа можно так человека побить. Ходили слухи, что он кому-то деньги был должен", — рассказал он.
Как сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко, предварительной причиной смерти являются полученные телесные повреждения.
В полиции предполагают, что мужчину на берег реки привезли уже убитым, чтобы спрятать тело подальше от центра села.
Полицейские расследуют этот случай как умышленное убийство и надеются, что прояснить ситуацию помогут свидетельские показания товарища погибшего, который был с ним в ту ночь.
Напомним, что ранее в одном из сел Житомирской области неизвестный обстрелял частный дом, в котором отдыхала семья. В результате погиб мужчина, а его жену с ранением госпитализировали в реанимацию.