"Будто трактор переехал": на Житомирщине рыбалка обнаружил тело парня со следами жестокой расправы

В полиции этот случай расследуют как умышленное убийство.

В селе Лещин Житомирской области на берегу реки Тетерев местный рыбак обнаружил тело 29-летнего мужчины из соседнего села. Правоохранители уверены в насильственной причине его смерти, ведь на теле погибшего обнаружили многочисленные следы от побоев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Как рассказали очевидцы, тело мужчины было таким искалеченным, словно после автомобильной катастрофы.

"Или избит, или, возможно, сбил трактор или машина. Очень много было повреждений ", — рассказывал один из местных жителей.

По словам отчима убитого мужчины, вечером он ушел в соседнее село со своим товарищем, при этом не был ничем обеспокоен и не говорил ни о каких проблемах. В версию с ДТП в семье не верят, так же сомневаются в том, что он мог инициировать какую-то драку — говорят, был неконфликтным.

Один из местных жителей, который отдыхал в ту ночь в центре села вместе с друзьями, утверждает, что видел мужчину за полтора часа до того, как его нашли мертвым. Ни о какой драке не слышал.

"Я не уверен, что за полтора часа можно так человека побить. Ходили слухи, что он кому-то деньги был должен", — рассказал он.

Как сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Житомирской области Алла Ващенко, предварительной причиной смерти являются полученные телесные повреждения.

В полиции предполагают, что мужчину на берег реки привезли уже убитым, чтобы спрятать тело подальше от центра села.

Полицейские расследуют этот случай как умышленное убийство и надеются, что прояснить ситуацию помогут свидетельские показания товарища погибшего, который был с ним в ту ночь.

Новости Украины: в Житомирской области рыбак на берегу реки нашел тело мужчины

Напомним, что ранее в одном из сел Житомирской области неизвестный обстрелял частный дом, в котором отдыхала семья. В результате погиб мужчина, а его жену с ранением госпитализировали в реанимацию.

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