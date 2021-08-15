"Буду держать дело под личным контролем": Зеленский прокомментировал гибель мэра Кривого Рога

Зеленский выразил соболезнования семье покойного.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал держать на личном контроле дело о гибели мэра Кривого Рога Константин Павлова.
Об этом он написал в Facebook.
Владимир Зеленский отметил, что завтра заслушает доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога.
"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога. Искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова", — сообщил Владимир Зеленский.
Отметим, что Кривой Рог — это родной город президента Украины.
Напомним, в с. Вольное Днепропетровской области в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова. В полиции открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
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