"Буду конкурировать с Зеленским и Порошенко": Пригожин размечтался стать президентом Украины

Главарь российской частной военной компании "Вагнера", повар "Путина" Евгений Пригожин совершил "политический каминг-аут" и объявил об амбициях баллотироваться в президенты Украины на выборах 2024 года.

Об этом он сказал, стоя якобы вблизи Бахмута.

По его словам, его заявление "поразит всех россиян и мир". Лидер вожаков, воюющих на Бахмутском направлении, заявил, что он станет конкурентом для нынешнего президента Владимира Зеленского и бывшего президента Петра Порошенко.

"Это заявление поразит всех россиян и весь мир. Делаю политический каминг-аут. У меня только что появились политические амбиции. Я принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты Украины и буду конкурировать на этом посту с Зеленским и Порошенко. Если выиграю выборы, тогда все будет хорошо. Снаряды будут не нужны", – верит он.

Конфликт между Пригожином и Минобороны РФ

Российские пропаганды заявили, что Пригожина отключили от спецсвязи и прекратили принимать в российских министерствах. Причиной этого вроде бы стало то, что он попросил предоставить ему снаряды для "вагнеровцев", участвующих в боях на востоке.

Конфликт главаря "вагнеровцов" и российским Минобороны становится все острее. Как считает российский публицист и политтехнолог Станислав Белковский, военное руководство РФ готово пожертвовать Бахмутом, за которое они пытаются безуспешно сражаться уже несколько месяцев, лишь бы Пригожин не приписал себе "победу" в битве за город.

"Хотят умереть": под Бахмутом вагнеровцы без защиты идут под пули

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