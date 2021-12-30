"Буду наглеть": финалистка "Мисс Украина" похвасталась в Сети своим вождением авто в Харькове и попала в скандал (видео)

"Буду наглеть": финалистка "Мисс Украина" похвасталась в Сети своим вождением авто в Харькове и попала в скандал (видео)

Девушка нарушила ПДД и получила протокол.

В Харькове финалистка "Мисс Украина" нарушила ПДД, похвасталась этим в Сети и получила протокол от патрульных.

Об этом сообщают "Харьковские известия".

Харьковчанка Юлия Андриенко и финалистка конкурса "Мисс Украина – 2021" грубо нарушила ПДД, проехавшись по трамвайным путям. Видео как она добирается до места назначения по заснеженным дорогам она выложила в своем инстаграмме. Когда все автомобили ехали по дороге, девушка решила проскочить по трамвайным путям.

"Говорила, что мне нельзя высокую машину, потому что я буду наглеть, и я не ошибалась", — прокомментировала свою езду Андриенко.

За грубое нарушение ПДД она получила критику со стороны подписчиков. Девушке посоветовали снова сдать экзамены на права, пока кто-то не оказался под колесами ее авто.

Кадры облетели соцсети и их увидели патрульные. Финалистку "Мисс Украина 2021" разыскали и составили на нее протокол.

"В сети Интернет распространилось видео, на котором видно, как водитель движется трамвайными путями, отделенными от проезжей части. Видео со своим правонарушением она сама похвасталась на своей странице в социальной сети. Патрульные разыскали и опросили женщину. С правонарушением она была согласна. На гражданку инспекторы составили административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Напомним, что в Харькове патрульные разыскали водителя, едва не сбившего людей на зебре. Этот момент запечатлел регистратор машины на соседней полосе.

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