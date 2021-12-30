Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Буду наглеть": финалистка "Мисс Украина" похвасталась в Сети своим вождением авто в Харькове и попала в скандал (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Буду наглеть": финалистка "Мисс Украина" похвасталась в Сети своим вождением авто в Харькове и попала в скандал (видео)

Девушка нарушила ПДД и получила протокол.

В Харькове финалистка "Мисс Украина" нарушила ПДД, похвасталась этим в Сети и получила протокол от патрульных.

Об этом сообщают "Харьковские известия".

Харьковчанка Юлия Андриенко и финалистка конкурса "Мисс Украина – 2021" грубо нарушила ПДД, проехавшись по трамвайным путям. Видео как она добирается до места назначения по заснеженным дорогам  она выложила в своем инстаграмме. Когда все автомобили ехали по дороге, девушка решила проскочить по трамвайным путям.

"Говорила, что мне нельзя высокую машину, потому что я буду наглеть, и я не ошибалась", — прокомментировала свою езду Андриенко.

©

За грубое нарушение ПДД она получила критику со стороны подписчиков. Девушке посоветовали снова сдать экзамены на права, пока кто-то не оказался под колесами ее авто.

Кадры облетели соцсети и их увидели патрульные. Финалистку "Мисс Украина 2021" разыскали и составили на нее протокол.

©

"В сети Интернет распространилось видео, на котором видно, как водитель движется трамвайными путями, отделенными от проезжей части. Видео со своим правонарушением она сама похвасталась на своей странице в социальной сети. Патрульные разыскали и опросили женщину. С правонарушением она была согласна. На гражданку инспекторы составили административное постановление по ч.2 ст.122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП", — сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Напомним, что в Харькове патрульные разыскали водителя, едва не сбившего людей на зебре. Этот момент запечатлел регистратор машины на соседней полосе.

Читайте также:

Следующая публикация