"Буду резать ваши головы": 20-летний российский оккупант, совершавший зверства в Буче, снова угрожает украинцам

Украинцы набросились на оккупанта с гневными комментариями.

Российский оккупант из Владивостока, 20-летний Михаил Ткач, убивавший украинцев в Буче, угрожает вернуться в Украину и продолжить "резать" мирных граждан.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко в своем телеграмме.

Отмечается, что украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему гневные комментарии, называя его палачом украинского народа. В ответ россиянин не только не отрицал своих зверств в Буче, но и откровенно пригрозил "резать головы" украинцев.

"Как только я заеду к вам, я снова буду резать ваши головы", — дерзко заявил оккупант.

Напомним, украинская разведка опубликовала поименный список российских оккупантов, причастных к массовым убийствам в Буче Киевской области.

Читайте также: