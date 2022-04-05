"Буду резать ваши головы": 20-летний российский оккупант, совершавший зверства в Буче, снова угрожает украинцам

Украинцы набросились на оккупанта с гневными комментариями.
Российский оккупант из Владивостока, 20-летний Михаил Ткач, убивавший украинцев в Буче, угрожает вернуться в Украину и продолжить "резать" мирных граждан.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко в своем телеграмме.
Отмечается, что украинцы нашли страницу Ткача в соцсетях и начали писать ему гневные комментарии, называя его палачом украинского народа. В ответ россиянин не только не отрицал своих зверств в Буче, но и откровенно пригрозил "резать головы" украинцев.
"Как только я заеду к вам, я снова буду резать ваши головы", — дерзко заявил оккупант.
Напомним, украинская разведка опубликовала поименный список российских оккупантов, причастных к массовым убийствам в Буче Киевской области.
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