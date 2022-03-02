"Буду способствовать денацификации России": российский бизнесмен в США предлагает 1 млн долларов за голову Путина

"Буду способствовать денацификации России": российский бизнесмен в США предлагает 1 млн долларов за голову Путина

Бизнесмен выступает против войны в Украине и властей РФ.

Российский бизнесмен Александр Конанихин, сейчас живущий в США, готов заплатить за голову Путина 1 млн долларов.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Я обещаю заплатить 1 000 000 долларов США офицеру (офицерам), которые, выполняя свой конституционный долг, арестуют Путина как военного преступника по российскому и международному законодательству. Путин не является президентом России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву" многоквартирных домов в России, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убил своих оппонентов. Как этнический россиянин и гражданин России, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России. Я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях противостоять, — написал бизнесмен

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: