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"Буду способствовать денацификации России": российский бизнесмен в США предлагает 1 млн долларов за голову Путина

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"Буду способствовать денацификации России": российский бизнесмен в США предлагает 1 млн долларов за голову Путина

Associated Press

Бизнесмен выступает против войны в Украине и властей РФ.

Российский бизнесмен Александр Конанихин, сейчас живущий в США, готов заплатить за голову Путина 1 млн долларов.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Я обещаю заплатить 1 000 000 долларов США офицеру (офицерам), которые, выполняя свой конституционный долг, арестуют Путина как военного преступника по российскому и международному законодательству. Путин не является президентом России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву" многоквартирных домов в России, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убил своих оппонентов. Как этнический россиянин и гражданин России, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России. Я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях противостоять, — написал бизнесмен

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

  • В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
  • Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

  • самолетов – 29 ед,
  • вертолетов – 29 ед,
  • танков ‒ 198,
  • ББМ/APV – 846,
  • артиллерийских систем – 77,
  • средства ПВО – 7,
  • РСЗО — 24,
  • цистерн из ГСМ-60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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