Российский контрактник Иван Клименко грозится убивать украинских детей и женщин, а на телах погибших вырезать ножом свастику

"Буду вырезать свастику на лбу": Россия набирает в свою армию поклонников нацизма (аудио, фото)

"Буду вырезать свастику на лбу": Россия набирает в свою армию поклонников нацизма (аудио, фото)

Россия набирает в свою армию поклонников нацизма.

Пока российская пропаганда рассказывает, что РФ "освобождает" Украину от нацистов, сами же оккупанты набирают их в свои ряды.

Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ, на котором контрактник из российской глубинки Иван Клименко разговаривает со своей матерью.

"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", — сказал российский оккупант.

Также захватчик рассказывает маме, что будет ножом вырезать свастику на лбах погибших украинцев.

Как отметили в спецслужбе, у него есть несколько аккаунтов в социальных сетях, часть из которых подписана фейковыми именами. Это всеобщая практика для российских военных, которым рекомендуют "не светиться" в соцсетях.

Среди опубликованных фотографий – его изображения в военной форме и фото с нацистской символикой.

Он служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считающейся элитной в Вооруженных силах РФ.

За "боевые успехи" в горячих точках это подразделение всегда участвовало в военных парадах в Москве.

"Вот такая в России военная "элита"…СБУ поименно установит каждого оккупанта: их ФИО, контакты, адреса проживания и круг общения! Враг ответит за свои преступления", — подчеркнули в спецслужбе Украины.

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