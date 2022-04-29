"Буду вырезать свастику на лбу": Россия набирает в свою армию поклонников нацизма (аудио, фото)

Россия набирает в свою армию поклонников нацизма.
Пока российская пропаганда рассказывает, что РФ "освобождает" Украину от нацистов, сами же оккупанты набирают их в свои ряды.
Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ, на котором контрактник из российской глубинки Иван Клименко разговаривает со своей матерью.
"Нам нужно всех убивать: и детей, и женщин. Всех подряд. Всю Украину нужно вытравить просто, до Львова. Чтобы этой страны не было на карте. Нужно их с земли стереть", — сказал российский оккупант.
Также захватчик рассказывает маме, что будет ножом вырезать свастику на лбах погибших украинцев.
Как отметили в спецслужбе, у него есть несколько аккаунтов в социальных сетях, часть из которых подписана фейковыми именами. Это всеобщая практика для российских военных, которым рекомендуют "не светиться" в соцсетях.
Среди опубликованных фотографий – его изображения в военной форме и фото с нацистской символикой.
Он служит во Второй гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которая считающейся элитной в Вооруженных силах РФ.
За "боевые успехи" в горячих точках это подразделение всегда участвовало в военных парадах в Москве.
"Вот такая в России военная "элита"…СБУ поименно установит каждого оккупанта: их ФИО, контакты, адреса проживания и круг общения! Враг ответит за свои преступления", — подчеркнули в спецслужбе Украины.
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