Реклама

Партнерство под лозунгом «Будущее будет светлым, за него нужно бороться» стартует в преддверии боксерского поединка Усика против Дэниела Дюбуа, запланированного на 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Оно является частью более широкой инициативы ДТЭК по международному привлечению к поддержке украинской энергетики, ее восстановлению и защите.

Александр Усик системно поддерживает героев-энергетиков, ежедневно рискующих жизнью, обеспечивая восстановление электроснабжения после массированных дроновых и ракетных атак.

Реклама

«Свет – это жизнь, будущее, надежда. И даже когда тьма кажется безграничной, мы знаем: за светлое будущее нужно бороться», – отметил боксер Александр Усик.

Поддержать Александра Усика во время боя в Лондоне снова приедут ветераны, прошедшие службу в ВСУ и вернувшиеся к работе в ДТЭК и Метинвест, а также ветераны благотворительной инициативы Рината Ахметова помощи защитникам Мариуполя и их семьям «Сердце Азовстали». Такие поездки уже проходили во время поединков Александра Усика в столице Саудовской Аравии в мае и декабре 2024 года.

«Мы благодарны Александру за это сотрудничество. Нас объединяют общие ценности, в том числе и безусловное уважение к тем, кто отстаивает Украину.

С начала полномасштабного вторжения ДТЭК инвестировал 19,5 млрд грн в восстановление разрушенных россией ТЭС и электрических сетей. Компания также выстроила первую очередь новой ветровой электростанции на юге Украины.

Реклама

Энергетики ДТЭК за почти 3,5 года войны вернули свет в 20 млн домохозяйств.