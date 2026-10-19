Путин предложил встречу Трампу и Си — что известно / © ТСН.ua

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Недавно во многих международных СМИ стала распространяться информация о предложении кремлевского диктатора Владимира Путина провести в ноябре трехсторонний саммит с участием США и Китая без участия Украины. Однако на данный момент такая инициатива не имеет официального подтверждения, но уже вызвала острую реакцию в Киеве и европейских столицах.

Что известно о возможных переговорах Путина, Трампа и Си — читайте в материале ТСН.ua.

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Что известно о переговорах между РФ, США и Китаем

По информации издания The Wall Street Journal, кремлевский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 9 октября предложил провести в ноябре трехсторонний саммит с участием России, США и Китая.

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Встречу планируют организовать в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне (18–19 ноября), чтобы обсудить завершение войны на выгодных для Москвы условиях. В то же время издание отмечает, что президента Украины Владимира Зеленского к участию в переговорах не приглашали.

Кроме того, по данным источников WSJ, в ходе беседы стороны договорились о закупке Соединёнными Штатами российского дизельного топлива.

В США, Кремле и Китае прокомментировали проведение трехстороннего саммита

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что обсуждалась возможная встреча лидеров США, России и Китая. По его словам, окончательного решения о её проведении пока нет.

«О такой встрече ходили разговоры. Я не знаю, согласована ли она уже окончательно, но президент высказался четко. Он хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией закончилась», — сказал госсекретарь.

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Кроме того, Рубио подчеркнул, что боевые действия в Украине не приносят никаких положительных результатов, а лишь создают угрозу усугубления кризиса и риск вовлечения в противостояние новых стран.

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

«Мы не видим в этой войне ничего хорошего. Зато мы видим множество негативных последствий, в частности вполне реальный риск эскалации и распространения конфликта… на другую страну — например, из-за неудачной диверсионной операции или из-за беспилотников, которые, попав под действие средств радиоэлектронной борьбы, могут залететь на территорию соседнего государства», — добавил Рубио.

В свою очередь, в Кремле допускают возможность трехсторонних переговоров, однако каких-либо договоренностей пока нет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что стороны не обсуждали ни организацию встречи, ни ее повестку дня.

«Конкретных предложений или договоренностей относительно самой встречи и её возможного содержания не было», — сказал Песков.

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Пресс-секретарь диктатора РФ также подчеркнул, что окончательное урегулирование войны в Украине невозможно без участия представителей Киева, готовых взять на себя ответственность.

В то же время в Китае не подтвердили подготовку к встрече президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина. Пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин на брифинге отметила, что на данный момент никакой информации об этом нет.

«По этому вопросу у меня пока нет информации, которую я могла бы предоставить», — заявила Мао Нин.

США «не видят» стремления Украины положить конец войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится избежать действий, которые могли бы оттолкнуть Россию от мирных переговоров, где, по его словам, уже достигнут «значительный прогресс».

«Я веду переговоры об установлении мира в конфликте между Россией и Украиной и не хочу делать ничего такого, что могло бы по глупости оттолкнуть Россию от стола переговоров», — заявил президент США.

В своей социальной сети Truth Social он раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за удары по российским НПЗ, утверждая, что они наносят ущерб мировому рынку дизельного топлива и Соединённым Штатам.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

По мнению Трампа, украинский лидер получает достаточную помощь от Европы и не стремится к окончанию войны.

«Имея те огромные средства, которые ему щедро предоставляет Европа, а также те, что он получал ранее от „нечестного“ Джо Байдена, он вовсе не стремится завершить эту войну — и, вероятно, никогда и не стремился», — сказал президент США.

Он также добавил, что два года назад Украина могла бы заключить гораздо более выгодное соглашение, а сейчас «страна подверглась разрушениям, утратила территории, выход к морям и океанам, а её мужское население истощено или погибло».

Стоит отметить, что ранее Трамп подписал указ об отмене новых санкций и пошлин в отношении Россииза два дня до того, как они должны были вступить в силу. Это решение вызвало критику в Украине и со стороны части американских законодателей.

Что говорят в Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и европейские партнеры рассматривают возможность трехсторонней встречи, однако речь идет о формате «Украина-Россия-США». По словам Зеленского, союзники рассматривают в качестве потенциальных площадок страны Ближнего Востока (ОАЭ или Саудовскую Аравию), Европу или саммит «Группы двадцати» (G20) в США, хотя окончательных договоренностей относительно саммита пока нет.

президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Позже в интервью Bloomberg президент Украины обвинил администрацию Дональда Трампа в попытках заставить Киев пойти на уступки, используя в качестве рычагов давления задержки поставок ракет для систем Patriot и ограничения работы Starlink. Зеленский отметил, что предлагал Вашингтону прекратить удары по российским НПЗ в обмен на ракеты для защиты украинской энергетики, однако США настаивают лишь на прекращении атак без уступок в пользу Украины.

«Мое последнее предложение было таким: мы не будем наносить удары по российскому дизельному топливу, а вы предоставите нам ракеты для систем Patriot, чтобы защитить наши объекты. Но они просто хотят, чтобы мы перестали наносить удары по дизельному топливу. А если мы будем это делать, они отключат нас от чего-то», — заявил Зеленский.

Несмотря на обострение отношений, Киев по-прежнему готов к диалогу с США: в интервью NBC News глава государства объявил о возможной встрече самериканскими переговорщикамиуже 20–21 октября в Украине или Европе. Кроме того, 18 октября состоялись его телефонные консультации со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по итогам переговоров во Флориде и дальнейшим дипломатическим действиям.

Между тем глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига резко высказался о возможных переговорах без участия Украины.

«Приглашение Путина на встречу с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином лишь подогрело бы его стремление к самовозвеличиванию и придало бы ему статус, которого он не заслуживает. Он не мировой лидер, а военный преступник, а Россия — не мировая держава, а мировая проблема», — отметил он.

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © МИД Украины

Сибига подчеркнул, что Путин мог бы заслужить место за столом переговоров с президентами США и Китая только после серьезного шага в сторону мира. В частности, таким шагом могло бы стать согласие на прекращение огня еще до встречи.

Однако, по словам министра, Россия демонстрирует обратное и усиливает террор против гражданского населения: «Пока этот террор продолжается, ему не должно быть места за каким бы то ни было столом».

Как отреагировали на предложение Путина в Европе

Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал предложение кремлевского диктатора Владимира Путина о встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином по вопросу прекращения войны в Украине.

На своей странице всоциальной сети Х он отметил, что Кремль «хочет в подарок украинские территории, которые он не в состоянии завоевать».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский / © Getty Images

«Первая Ялта признавала советское господство над территорией Восточной Европы, которую контролировала Красная Армия. Теперь Путин хочет в подарок украинские территории, которые он не в состоянии подчинить себе», — говорится в посте польского министра.

В то же время в Еврокомиссии заявили, что любое решение о прекращении войны должно уважать территориальную целостность Украины, а Европа будет играть ключевую роль в будущем урегулировании, сообщает «Укринформ».

«Любое решение, найденное для Украины, должно уважать её территориальную целостность. Мы твёрдо придерживаемся этой позиции», — подчеркнула официальный представитель Европейской комиссии Пайла Пинью.

Кроме того, в Еврокомиссии подчеркнули, что для прекращения войны России достаточно просто прекратить агрессию, однако в России не наблюдается никаких признаков движения в направлении мира.

«Мы, конечно, видели сообщения о предложении Путина обсудить этот вопрос с президентом Трампом и лидером Си. Скажем совершенно четко: если Путин хочет положить конец этой войне, он может просто остановить её уже сегодня — и война закончится», — отметил пресс-секретарь по вопросам иностранных дел Кристиан Виганд.

США становится «союзником» Кремля

Ветеран и военный эксперт Евгений Дикий в эфире «Radio NV» заявил, что Украине пора принять новую реальность, в которой нынешняя администрация США выступает в качестве прямого союзника Кремля. По его словам, Трамп полностью повторяет тезисы Путина о необходимости заключить соглашение ещё два года назад, подразумевая капитуляцию Украины.

«Эта операция «Спасти друга Владимира» уже достигла кульминации, она вступила в решающую фазу. На нас сейчас будут давить буквально асфальтовым катком», — отметил Дикий.

Кроме того, ветеран подчеркнул, что с тех пор ситуация на фронте изменилась, поэтому, несмотря на давление Вашингтона и попытки Трампа оказаться в одной компании с Путиным и Си Цзиньпином, Украине нужно исходить из этой реальности, продолжать воевать и побеждать.

«И, кстати, встреча трёх диктаторов, которая, собственно, двум другим диктаторам не особо и нужна, но которую прямо инициирует Трамп… он хочет стоять в свете прожекторов, стоять перед камерами под руку с Путиным с одной стороны и товарищем Си — с другой. Вот он видит себя одним из этой тройки, а не на стороне демократии против диктатуры. Ну, принимаем эту данность и нам нужно в этой данности дальше жить, воевать, побеждать. Поэтому исходим из той реальности, что Штаты уже окончательно перешли на сторону России», — отметил Дикий.

В свою очередь бывший руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко сравнил предполагаемый саммит США, Китая и России с Мюнхенским соглашением 1938 года.

«Предложение Путина о встрече США, Китая и РФ по вопросам прекращения войны и распределения сфер влияния — это попытка устроить «Мюнхен 2.0», который ошибочно называют новой Ялтой», — заявил он.

Коваленко добавил, что попытка делить сферы влияния с Россией, которая является «сырьевым придатком Пекина», да ещё и без участия Европы и Украины, выглядит нелепо.

Он также подчеркнул, что пока эта авантюра остаётся лишь инсайдом WSJ и может не состояться.

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