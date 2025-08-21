ЕС и Украина / © ТСН.ua

По результатам исследования Киевского международного института социологии (КМИС), 53% опрошенных считают скорее или очень вероятным, что через 10 лет Украина будет успешным государством-членом ЕС. Пессимистически настроены 40% респондентов.

Об этом говорится в пресс-релизе КМИС.

«Дополнительная информация о стабильной поддержке Европы или сопротивлении собственных сил почти не меняла настроения людей. В любом сценарии от 51% до 55% остаются оптимистами, а от 39% до 49% сомневаются в процветающем будущем», — объясняют социологи.

Будет ли Украина в ЕС через 10 лет: результаты опроса / © КМИС

Почему некоторые сомневаются

Среди тех, кто не верит в процветание Украины в ЕС, чаще всего называли следующие причины:

коррупция — 25%

неэффективность власти и недоверие к ней — 15%

сомнения в готовности ЕС принять Украину — 14%

восстановление продлится дольше 10 лет — 13%

последствия войны и разрушения — 10%

Другие респонденты также упоминали экономические проблемы, демографические вызовы и утрату веры в перемены.

Почему украинцы сомневаются в вступлении в ЕС: результаты исследования / © КМИС

Распределение по возрасту

Более оптимистично настроены молодежь до 30 лет и украинцы 60 лет и старше.

«Относительно более высокий оптимизм среди молодежи — положительная тенденция, но 38% молодых украинцев все еще считают маловероятным успех страны через 10 лет. Молодежь мобильнее и может рассматривать эмиграцию», — отмечают в КМИС.

Распределение по возрасту: результаты опроса / © КМИС

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий объясняет:

«Есть два ключевых фактора, которые формируют видение будущего: доверие к украинской власти и чувство поддержки со стороны Европы. Когда украинцы видят, что решения власти направлены на реформы и развитие, они настроены более оптимистично. А твердое расположение Европы укрепляет веру в членство в ЕС».

По его словам, украинцы демонстрируют устойчивость и волю к борьбе, но для возобновления надежды нужны решительные действия, как от власти, так и от европейских партнеров.

Напомним, однако , скепсис среди поляков по интеграции Украины в ЕС и НАТО растет.

По результатам опроса IBRiS, проведенного по заказу Defence24 и инициативы Stand With Ukraine, количество противников вступления Украины в западные институты превысило количество сторонников.

Только 35% респондентов поддерживают присоединение Украины к ЕС, в то время как 42% выступили против. Похожая ситуация наблюдается в отношении НАТО: 37% за и 42% против.

Среди основных аргументов оппонентов — опасения нечестной экономической конкуренции, высокого уровня коррупции в Украине и риска эскалации войны в случае вступления в НАТО. Социологи отмечают, что именно эти факторы оказывают существенное влияние на общественное мнение поляков.

Несмотря на это большинство поляков (52%) считают, что Польша должна продолжать поддерживать Украину на международной арене. В то же время, 29% выступают против такой поддержки, а 46% считают, что военная помощь Украине должна быть сокращена или полностью прекращена.