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- Украина
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Будущие санкции против РФ и атака российских дронов: главные новости ночи 16 мая 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 16 мая 2025 года:
Россияне атаковали дронами Краматорск: есть разрушения в промзоне Читать далее –>
Мерц анонсировал новый пакет санкций против РФ: названа дата введения Читать далее –>
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Ночью 16 мая российские дроны атаковали Украину: где прогремели взрывы Читать далее –>