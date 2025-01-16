Будущий госсекретарь США заявил, что будет соблюдать закон, который не позволит Трампу вывести страну из НАТО

Он заявил, что являлся одним из соавторов данного закона.

Кандидат на должность государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что он будет соблюдать закон, который не позволит президенту Дональду Трампу вывести страну из НАТО.

Об этом информирует CNN.

На слушаниях в Сенате, который будет утверждать его кандидатуру, на вопрос сенатора-демократа из Нью-Гэмпшира Джин Шахин, будет ли он придерживаться буквы закона, если Трамп попытается вывести США из НАТО, тот ответил утвердительно.

Он напомнил, что в свое время сам был одним из инициаторов данного закона, запрещающего президенту выводить США из НАТО без разрешения Сената или акта Конгресса.

"Я был соавтором закона, поэтому трудно сказать, что я не поддерживаю закон, который я помогал принять. Я считаю, что Конгресс должен играть в этом немаловажную роль", — ответил он.

Рубио добавил, что он полностью поддерживает НАТО, но считает, что некоторые страны должны увеличить свои расходы на оборону.

Напомним, ранее сообщалось, что сенатор США Марко Рубио, избранный Дональдом Трампом на должность государственного секретаря, заявил, что и Украина, и Россия должны пойти на уступки, чтобы закончить войну.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро".

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