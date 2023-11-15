"Будут держаться до последнего": эксперт объяснил, к чему приведет отступление россиян на Херсонщине

Оккупационная армия РФ будет держать линию фронта на юге до последнего. Дело в том, что отступление противника в Херсонской области приведет к обвалу всего южного фронта.

Об этом в интервью "УНИАНу" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Рухнет весь фронт

Россияне заявляют о так называемой "перегруппировке" войск армии РФ на юге. Однако россиянам невыгодно отступать.

"Конфигурация сил и средств противника говорит о том, что они отчаянно пытаются удержать эту линию фронта. Поэтому, возможно, это была попытка вброса или проверка на "вшивость" в первую очередь своих внутренних ресурсов", – отметил Грабский.

Грабский призывает понять, что захватчики будут держаться до последнего на этом участке фронта. Обвал фронта на ней будет означать:

блокировка Крыма;

создание предпосылок для того, что Украина преимущество в развитии своей морской торговли: прикрытый Кинбурнской косой порт Николаев и Херсон – это дополнительные логистические возможности расширения "зернового коридора", деньги и возможность для Украины вести боевые действия.

Российские войска отчаянно дерутся за Кинбурнскую косу, сопротивляются, несмотря на потери, опрокидывают дополнительные ресурсы и держат позиции. Прорыв на Скадовске от Голой Пристани, расстояние 60 км, при малейшем ослаблении, это серьезная проблема. Как пояснил военный эксперт, отступление россиян даже на 10-20 км автоматически увеличивает зону поражения. Она будет предусматривать, к примеру, Джанкой, который сможет достигать дальнобойных средств. Они будут наносить удары непосредственно по Крыму и заблокируют крымские перешейки.

Он уверяет: оккупанты будут отчаянно пытаться удержаться на этих позициях, пока будут иметь ресурсы.

"Об уходе именно в этом случае речи быть не может, потому что это приведет к обвалу всего Южного фронта", – подчеркнул эксперт.

Все больше, говорит Грабский, смысл обороны Токмака просто потеряется. Если Крым будет отрезан на этом участке фронта, то город невозможно будет снабжать.

"Перерезка сухопутного коридора является основной задачей украинских сил обороны на Южном фронте. Не важно, где этот коридор будет перерезан, это категорически изменит ситуацию на поле боя", – отметил специалист.

По мнению Грабского, информация о том, что ВСУ начали опрокидывать на левый берег танки, вероятнее всего, не соответствует действительности. С военной точки зрения это нецелесообразно.

"Я могу понять боевые бронированные машины как объект маневренный, который мог бы помочь действиям пехоты. А танк, без гарантированного прикрытия с воздуха, как отдельная боевая машина, имеющая достаточно ограниченный алгоритм действий, вряд ли поможет войскам на этом участке. -5 Bradley сыграли бы гораздо большую роль, чем один танк", – отметил он.

Напомним, в Офисе президента подтвердили, что ВСУ захватили плацдарм на левобережье Херсонской области.

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