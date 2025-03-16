"Будут дополнительные снаряды": Зеленский сообщил о контрактовании артиллерии и ракеты ПВО

Министр обороны Рустем Умеров доложил украинскому президенту о выполнении задач по ПВО, а именно ракеты к комплексу IRIS-T, а также к зенитным ракетным комплексам NASAMS и SAMP/T. Есть и хорошие результаты по контрактовке артиллерии – будут дополнительные снаряды нашей армии.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 16 марта.

"Сейчас мне министр обороны Умеров доложил о выполнении задач по ПВО — ракете для "айрис-т", "самсамса" и "сампт". Есть хорошие результаты по контрактованию артиллерии: будут дополнительные снаряды для нашей армии", — сообщил президент.

Также глава Минобороны проинформировал и об организации следующего "Рамштайна".

"Готовимся к Брюсселю. Работаем и над конкретной системой гарантий безопасности для Украины: на этой неделе была встреча военных представителей во Франции, готовится встреча в Британии. Первые шаги по гарантиям безопасности – осуществляются", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее речь шла о том, что Хорватия готовит значительную военную помощь Украине до конца года.

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