Будут доступны за границей: в "Дии" запустили новую важную опцию для документов

Теперь хранящиеся документы в вашем смартфоне поймут в любой стране мира.
"Дия" запускает услугу перевода документов на английский язык. Их можно получить в приложении, сделав несколько простых шагов.
Об этом говорится в телеграмм-канале "Дии".
"Государство в смартфоне – когда не нужно идти к специалистам, чтобы получить документ на английском! Достаточно открыть приложение "Дия", – акцентируют разработчики.
Отмечается, что украинцы могут получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения.
Как воспользоваться сервисом
Учредители сервиса отмечают, что необходимо:
- Зайти в приложение;
- Найти документ, который нужно перевести;
- Нажать на три точки в правом нижнем углу документа;
- Перевести на английский.
Права и техпаспорт имеют международную кодировку, используемую в ЕС, США и Канаде.
"Клик – и проблема решена", – подытожили в "Дии".
Напомним, в приложении "Дия" теперь можно оформить разрешение на временный выезд ребенка за границу. Сделать это можно будет в несколько кликов, без присутствия обоих родителей и поездок к нотариусу.
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