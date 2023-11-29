Будут доступны за границей: в "Дии" запустили новую важную опцию для документов

Теперь хранящиеся документы в вашем смартфоне поймут в любой стране мира.

"Дия" запускает услугу перевода документов на английский язык. Их можно получить в приложении, сделав несколько простых шагов.

Об этом говорится в телеграмм-канале "Дии".

"Государство в смартфоне – когда не нужно идти к специалистам, чтобы получить документ на английском! Достаточно открыть приложение "Дия", – акцентируют разработчики.

Отмечается, что украинцы могут получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения.

Англоязычная версия документов/Фото "Действие"

Как воспользоваться сервисом

Учредители сервиса отмечают, что необходимо:

Зайти в приложение; Найти документ, который нужно перевести; Нажать на три точки в правом нижнем углу документа; Перевести на английский.

Права и техпаспорт имеют международную кодировку, используемую в ЕС, США и Канаде.

"Клик – и проблема решена", – подытожили в "Дии".

Напомним, в приложении "Дия" теперь можно оформить разрешение на временный выезд ребенка за границу. Сделать это можно будет в несколько кликов, без присутствия обоих родителей и поездок к нотариусу.

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