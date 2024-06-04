Будут искать виновных: Арестович сделал неутешительный прогноз войны в Украине

Эксрадник считает, что государственные решения – это когда планирование последствий идет хотя бы пять-семь лет вперед.

Скандальный советник Офиса президента Алексей Арестович сделал нелестный прогноз в войне, которую РФ развязала против Украины. Он считает, что планирование последствий должно происходить хотя бы пять лет вперед.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Все радикальные настроения – не государственные в своей основе. Они лишь маскируются под государственные патриотическими криками. Государственные решения – это когда планирование последствий идет хотя бы пять-семь лет вперед. Если дальше так продолжится, до ноября все радикалы, неспособные взять оружие, радикализуемые из остывающих квартир, будут тепленькими, а все способные взять – искать виновных внутри страны. Главное и первым и вторым, не избегать при этом зеркал", — сказал Арестович.

Напомним, что Вооруженные силы Украины 1 или 2 июня, вероятно, с применением американских систем HIMARS нанесли удар по батарее российской ПВО С-300/400 в Белгородской области.

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