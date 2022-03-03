Будут использовать в качестве "пушечного мяса": жителей так называемых "ЛДНР" набирают для войны в Украине.

Будут использовать в качестве "пушечного мяса": жителей так называемых "ЛДНР" набирают для войны в Украине.

Большинство из этих людей имеют у российских паспортов.

Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил голкомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Большинство из этих людей имеют российские паспорта. Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы. Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного" мяса».

Это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ», – рассказал Залужный.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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