Будут изменения: МВД скоро обнародует результаты проверок в ГСЧС — Клименко

Министр внутренних дел анонсировал кадровые изменения в ГСЧС.
Министерство внутренних дел Украины в ближайшее время обнародует результаты внутренних проверок в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в телеграмм-канале 4 августа.
"По ГСЧС. В ближайшее время обнародуем результаты внутренних проверок. Будут изменения", — написал Клименко.
Отметим, Печерский райсуд Киева 4 августа избрал меры пресечения всем пяти должностным лицам ГСЧС Украины по делу об авиакатастрофе, в которой погибло руководство МВД и сопровождающие лица. Четверо подозреваемых будут находиться в СИЗО, еще один – под домашним арестом.
Напомним, в катастрофе вертолета в Броварах 18 января 2023 года погиб глава МВД Денис Монастырский и другие руководители ведомства. В результате падения вертолета вблизи детсада погибли четверо женщин и малолетний ребенок. Еще 31 человек получил ранения, среди которых 13 детей.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Это ужас! Переговоры пилотов перед катастрофой, в которой погибли Монастырский и Енин. Смотри до конца"
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