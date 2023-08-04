Будут изменения: МВД скоро обнародует результаты проверок в ГСЧС — Клименко

Министерство внутренних дел Украины в ближайшее время обнародует результаты внутренних проверок в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в телеграмм-канале 4 августа.

"По ГСЧС. В ближайшее время обнародуем результаты внутренних проверок. Будут изменения", — написал Клименко.

Отметим, Печерский райсуд Киева 4 августа избрал меры пресечения всем пяти должностным лицам ГСЧС Украины по делу об авиакатастрофе, в которой погибло руководство МВД и сопровождающие лица. Четверо подозреваемых будут находиться в СИЗО, еще один – под домашним арестом.

Напомним, в катастрофе вертолета в Броварах 18 января 2023 года погиб глава МВД Денис Монастырский и другие руководители ведомства. В результате падения вертолета вблизи детсада погибли четверо женщин и малолетний ребенок. Еще 31 человек получил ранения, среди которых 13 детей.

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