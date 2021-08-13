"Будут капать деньги": одесситка устроилась на работу психологом, а пришлось смотреть на извращенцев

Девушка пережила стресс после такой "работы".

В условиях карантина в Украине появилось немало новых вакансий и предложений поработать дистанционно. На одно из таких объявлений откликнулась начинающий психолог Светлана. Но вместо хорошо оплачиваемой работы получила стресс.

Об этом пишет издание "Думская".

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Девушка думала, что будет работать помощником психолога, а на самом деле ей пришлось смотреть на дикпики и самоудовлетворения в прямом эфире.

Все началось с того, что девушка записалась на собеседование и в тот же день прибыла по указанному адресу в самом центре Одессы. Уже на ресепшене Светлану зарегистрировали на специальном сайте, используя ее персональные данные, и ознакомили с правилами — что можно, а чего нельзя допускать в переписке.

"Потом мне выдали ноутбук и показали рабочее место. Оказалось, что это большой зал, разделенный ширмами, а за ними — кровати и столы. Включили сайт, где мужчины из разных стран демонстрировали свои гениталии и удовлетворялись на камеру. Девушки-администраторы предлагают "смотреть сериал" и делать вид, что ты смотришь на них, а в это время тебе будут капать деньги", — рассказывает Светлана.

В тот же день девушка решила удалить свою анкету с сайта, но в ответ получила агрессивные нападки и унижения. Светлану пытались убедить в том, что это выгодная работа, за которую можно получать неплохие деньги.

К слову, радужные финансовые перспективы озвучивают кандидатам уже в телефонном разговоре. Говорят, что за хорошую работу девушек часто поощряют сами клиенты — присылают им подарки и переводят деньги.

"У нас есть 62-летняя бабушка, так вот она таролог и психолог с большим опытом. Когда мужчины присылают ей свои интимные фотографии, она их пытается переводить на другую тему, отвлекает их. Она в месяц имеет 1,5-2 тысячи долларов", — рассказала рекрутер Мария.

По словам девушки, в день ей удавалось зарабатывать по 50-100 долларов. Для этого, говорит девушка, ей иногда приходилось снимать бюстгальтер и наблюдать за тем, как клиент "кайфует".

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