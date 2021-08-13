"Будут капать деньги": одесситка устроилась на работу психологом, а пришлось смотреть на извращенцев

Девушка пережила стресс после такой "работы".
В условиях карантина в Украине появилось немало новых вакансий и предложений поработать дистанционно. На одно из таких объявлений откликнулась начинающий психолог Светлана. Но вместо хорошо оплачиваемой работы получила стресс.
Об этом пишет издание "Думская".
Девушка думала, что будет работать помощником психолога, а на самом деле ей пришлось смотреть на дикпики и самоудовлетворения в прямом эфире.
Все началось с того, что девушка записалась на собеседование и в тот же день прибыла по указанному адресу в самом центре Одессы. Уже на ресепшене Светлану зарегистрировали на специальном сайте, используя ее персональные данные, и ознакомили с правилами — что можно, а чего нельзя допускать в переписке.
"Потом мне выдали ноутбук и показали рабочее место. Оказалось, что это большой зал, разделенный ширмами, а за ними — кровати и столы. Включили сайт, где мужчины из разных стран демонстрировали свои гениталии и удовлетворялись на камеру. Девушки-администраторы предлагают "смотреть сериал" и делать вид, что ты смотришь на них, а в это время тебе будут капать деньги", — рассказывает Светлана.
В тот же день девушка решила удалить свою анкету с сайта, но в ответ получила агрессивные нападки и унижения. Светлану пытались убедить в том, что это выгодная работа, за которую можно получать неплохие деньги.
К слову, радужные финансовые перспективы озвучивают кандидатам уже в телефонном разговоре. Говорят, что за хорошую работу девушек часто поощряют сами клиенты — присылают им подарки и переводят деньги.
"У нас есть 62-летняя бабушка, так вот она таролог и психолог с большим опытом. Когда мужчины присылают ей свои интимные фотографии, она их пытается переводить на другую тему, отвлекает их. Она в месяц имеет 1,5-2 тысячи долларов", — рассказала рекрутер Мария.
По словам девушки, в день ей удавалось зарабатывать по 50-100 долларов. Для этого, говорит девушка, ей иногда приходилось снимать бюстгальтер и наблюдать за тем, как клиент "кайфует".
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