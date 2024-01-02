Будут ли арестовывать имущество мужчин, избегающих мобилизации: адвокат предупредил об опасности

Адвокат Сергей Гула предупредил, что в новом проекте закона о мобилизации предусмотрен арест имущества у мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Он предупредил, что доступ ТЦК к реестру движимого и недвижимого имущества крайне рискован, поскольку возникают коррупционные возможности.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Не явился в ТЦК по повестке. Обнаружили твое имущество, а это очень легко. Потому что в соответствии с массивом законодательства ТЦК будет иметь доступ ко всем реестрам. Для меня это узурпация власти. Орган, который не является органом государственной власти. То есть формируется такой законодательный монстр. Я за то, чтобы каждое ведомство и организация даже во время войны имели свои реестры и никто другой туда не имел доступа. Тот же реестр о движимом и недвижимом имуществе. Это то же имущество, которое у вас есть - машина, квартира, земельный участок. Мне за месяц писали сотни людей - я не получал повестки, а мне уже дали штраф. Я говорю о факте, что человек даже не знает о повестке, а в один момент - арест имущества. А потом бегай по судам, минимум полгода, чтобы снять арест", - пояснил он.

Адвокат считает, что такие изменения содержат коррупционную составляющую. Риск потерять свое имущество есть у тех мужчин, которые живут за границей.

"Абсолютно неадекватные изменения. Вот наложили арест - коррупция в ТЦК невероятная, их дачи, состояние видела вся страна. Вот человечек из ТЦК получил колоссальный доступ к информации о человеке. Он видит - какое хорошее имущество, машина, квартира. А у него ничего нет. И вот думает - а чего бы не переписать. Вот есть "черные нотариусы". И тогда перепишут. Больше всего пострадают те люди, которые не живут в Украине. Вот там сначала арестовали - а потом забрали", - сказал он.

Юрист отметил, что пока этот проект закона не хвалили, а потому он надеется, что изменения все же внесут.

Напомним, Зеленский сделал новое заявление о мобилизации в Украине.

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