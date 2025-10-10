- Дата публикации
Будут ли блекауты зимой 2025-2026: эксперт дал однозначный прогноз для украинцев
Главное, что нужно знать о грядущей зиме: Россия продолжит атаки, но Украина готова давать отпор.
Грядущая зима в Украине будет чем-то отличаться от предыдущих двух лет войны, прежде всего — уровнем подготовки. Хотя Россия не изменила своей террористической стратегии, украинские энергетики и ПВО теперь лучше готовы к ударам, поэтому тотальных блекаутов ожидать не стоит.
Об этом рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.
Эксперт напомнил, что зимы предыдущих лет были неожиданными, ведь никто не ожидал, что Россия будет прибегать к массированным ударам по гражданской инфраструктуре.
«После первых ударов даже у энергетиков было отчаяние. Никто не знал, что нужно делать, как этому противодействовать, поэтому были такие массовые отключения электрической энергии», — сказал Рябцев.
По словам специалиста, впоследствии ситуация изменилась. Благодаря усилиям Сил обороны и энергетиков Украина подходит к этой зиме значительно более подготовленной.
«Если оценивать совокупность проведенных работ, их эффективность и результативность намного выше, чем была 1 — 3 года назад. Но мы можем однозначно сказать, что эта защита не спасает от всего», — подчеркнул Рябцев.
Эксперт отметил, что Россия не отказалась от своей стратегии, а лишь меняет тактику: наносит то концентрированные, то рассредоточенные удары, используя разное оружие. Потому зима однозначно будет тяжелой.
Однако украинцев ждет главное отличие от предыдущих лет — устойчивость системы.
«Никто не отрицает, что зима будет тяжелой, она не будет ни лучше, ни хуже предыдущих. Но блекаутов не будет. Система будет восстанавливаться после каждого сбоя благодаря усилиям энергетиков», — заверил Геннадий Рябцев.
Он добавил, что хотя время восстановления будет зависеть от масштабов повреждений, «свет, вода и тепло точно будут».
Напомним, эксперт по энергетике Андрей Закревский спрогнозировал, что этой зимой Россия может нанести до 40 массированных ударов по энергосистеме Украины.
По его словам, оккупанты изменили тактику и теперь будут наносить точечные массированные удары по 1–3 объектам инфраструктуры с периодичностью раз в 3–4 дня. Эксперт предупредил, что из-за такого подхода под угрозой может оказаться любой район страны.