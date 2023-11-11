Будут ли блэкауты зимой: министр напомнил, кто пугал украинцев "веерными отключениями"

К возможному отключению электроэнергии в Украине могут привести такие удары российских террористов, которые приведут к существенным повреждениям энергосистемы. Ко всему прочему украинские энергетики готовы.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона министр энергетики Герман Галущенко.

"Трудно оценить не столько уровень атак, а сколько влияние этих атак на работу энергосистемы, то есть уровень повреждений. Поэтому, безусловно, это единственная причина, которая может существенно повлиять на работу энергосистемы. А с точки зрения всего остального – мы готовы”, — заверил он.

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Министр также напомнил, что даже летом было очень много спекуляций в отношении "веерных отключений". По его словам, такие "страшилки" для украинцев распространялись "не без участия российских медиа-компаний".

Напомним, премьер-министр Украины заявил, что кроме усиления системы ПВО Украина подготовила пассивную защиту энергетических объектов от атак России.

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