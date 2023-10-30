Будут ли блокировать банковские счета из-за неявки по повестке: окончательный ответ Минцифры

В Минфире прокомментировали слухи, что из-за неявки по повестке украинцам будут блокировать банковские карты. В ведомстве это назвали фейком.

Об этом в интервью рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Я тоже видел этот фейк. Нет нормативно-правовых актов, обязывающих кого-то совершать такие действия", — коротко сказал министр.

Напомним, в Сети распространяли слухи о блокировании банковских карт уклоняющимся, если те не явятся в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). В Командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сайту ТСН.ua сообщили, что эта информация не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что такие действия могут совершаться судами и представителями исполнительной службы.

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