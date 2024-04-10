Будут ли депортировать мужчин из-за границы: в комитете по нацбезопасности поставили точку

Предоставление консульских услуг для военнообязанных за границей будет происходить одновременно с актуализацией данных.

Никакой депортации военнообязанных мужчин из-за границы не будет.

Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Утро ) подчеркнула член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Сейчас, согласно действующему законодательству, и украинскому, и международному, нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно для Министерства обороны", — заверила она.

Она пояснила, что оформление консульских услуг военнообязанными за границей при наличии военно-учетных документов (ВОК) необходимо только для военного учета МО.

"Предоставление консульских услуг будет происходить в течение 60-ти дней с момента вступления в силу этого закона с одновременной актуализацией данных. То есть мужчина призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные. Указать место нахождения, контактные данные для того, чтобы Министерство обороны и Генштаб имели четкое понимание, какое количество граждан находится за границей", – отметила Фриз.

Напомним, по словам народных депутатов в среду, 10 апреля, Рада будет рассматривать законопроект о мобилизации.

ТСН.ua собрал все, что известно о нормах, поддержанных комитетом в мобилизационном законопроекте.

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