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Будут ли долговременные каникулы в школах: в Минобразование объяснили, от чего это зависит

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
1 мин
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Будут ли долговременные каникулы в школах: в Минобразование объяснили, от чего это зависит

Школа / Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки определяет только начало и конец учебного года.

Будут ли в Украине длительные каникулы – зависит от ситуации в энергетике.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в эфире национального телемарафона.

"Если возникнет потребность в организации больших каникул в связи с тем, что будут перебои с электроэнергией, в каждой школе или каждом регионе будет принято соответствующее решение и будут организованы такие большие каникулы", — подчеркнул он, добавив, что Министерство образования и Наука определяет только начало и конец учебного года, а за образовательный процесс отвечает руководство школы.

Ранее в МОН ответили, отправят ли учеников в этом году на дистанционку.

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Дата публикации
Просмотры
428
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