Будут ли электронные повестки в новом приложении Минобороны: у Умерова ответили

Электронных повесток в новом приложении Минобороны не будет. Его пользователями будут люди, уже служащие на фронте.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Армия+" – это приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже борются за свободу на линии боевого столкновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и напрямую осуществляют задачи на фронте", – пояснила она.

В то же время, по ее словам, Минобороны сейчас работает над электронным кабинетом военнообязанного вместе с Минцифры и пытается разработать удобный функционал для обновления данных.

"Для актуализации этих данных, чтобы уменьшить визиты во все учреждения и сделать это онлайн очень удобным. Поэтому очень скоро анонсируем наше решение. Я думаю, что это будет достаточно быстро", – подытожила она.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров анонсировал запуск в Украине приложения для военных.

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