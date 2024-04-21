Будут ли еще заморозки и снег в апреле: ответ синоптика удивит

В Украину пришел циклон, принесший похолодание и осадки.

Метеоролог Вера Балабух в интервью "24 Каналу" сказала, возможны ли еще заморозки и снег этой весной.

"Синоптическая ситуация меняется, и нас ждут погодные качели и очередные аномалии. С середины апреля и в течение следующей недели погоду будут обуславливать уже арктические воздушные массы, которые ощутимо снизят температуру воздуха, особенно максимальную. Она станет существенно ниже нормы. А вот минимальная температура воздуха, несмотря на столь мощный заток холода, останется почти в пределах нормы", — сказала она.

По ее данным, в некоторых районах, особенно на Западе Украины, ночные температуры опустятся ниже нуля, будут заморозки, снежная крупа, мокрый снег.

"В целом такая погода типична для этого периода года. Как раз нетипичны такие очень высокие температуры, практически летние, которые были в начале месяца", — уточнила она.

Напомним, в Украину вернулось похолодание. Синоптики обещают украинцам дожди, заморозки и даже снег. Когда вернется тепло – читайте в новости.

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