Будут ли графики для поставок газа: ответ "Нафтогаза"
Несмотря на атаки российской армии, газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме.
Распространенная в Telegram-каналах информация о введении графиков ограничения газоснабжения, в частности в Хмельницкой области, не соответствует действительности.
Об этом сообщили в НАК «Нафтогаз Украины».
«Официально сообщаем: никаких ограничений — ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины — нет и не планируется», — говорится в сообщении.
В «Нафтогазе» отметили, что, несмотря на постоянные атаки российской террористической армии на украинскую газовую инфраструктуру, газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме.
Распространение таких фейков называют «целенаправленной дискредитационной кампанией».
«Призываем доверять исключительно официальным источникам и не распространять фейки и манипуляции», — обращается «Нафтогаз Украины» к украинцам.
Напомним, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что российские террористы не оставляют попыток разрушить энергетическую стабильность Украины. Кроме электросетей, под прицелом врага оказалась газовая инфраструктура.