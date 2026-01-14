ТСН в социальных сетях

Украина
2276
1 мин

Будут ли графики для поставок газа: ответ "Нафтогаза"

Несмотря на атаки российской армии, газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Газовая конфорка

Ограничение поставок газа не планируется / © pexels.com

Распространенная в Telegram-каналах информация о введении графиков ограничения газоснабжения, в частности в Хмельницкой области, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в НАК «Нафтогаз Украины».

«Официально сообщаем: никаких ограничений — ни в Хмельницком, ни в любом другом регионе Украины — нет и не планируется», — говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» отметили, что, несмотря на постоянные атаки российской террористической армии на украинскую газовую инфраструктуру, газоснабжение для всех потребителей осуществляется в полном объеме.

Распространение таких фейков называют «целенаправленной дискредитационной кампанией».

«Призываем доверять исключительно официальным источникам и не распространять фейки и манипуляции», — обращается «Нафтогаз Украины» к украинцам.

Напомним, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что российские террористы не оставляют попыток разрушить энергетическую стабильность Украины. Кроме электросетей, под прицелом врага оказалась газовая инфраструктура.

