Будут ли графики газоснабжения для населения: эксперт ответил

По словам Кучеренко, если определенные ограничения и будут применены, то бытовые потребители они коснутся в последнюю очередь.

Графиков газоснабжения для населения, скорее всего, не будет.

Об этом народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко сказал в эфире "КИЕВ24".

По словам Кучеренко, если определенные ограничения и будут применены, то бытовых потребителей они коснутся в последнюю очередь. Однако и такой сценарий маловероятен.

Напомним, в ночь на четверг, 20 февраля, агрессорка Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по газовой инфраструктуре Украины. Повреждения получили производственные мощности.

Ранее издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, написало, что Украина потеряла 40% собственной добычи газа после ударов по инфраструктуре.

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