Будут ли изменения в мобилизации после слов Залужного: нардеп объяснил

Он согласился со словами Залужного, что в законодательстве действительно много пробелов, которые позволяют избегать мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина должна увеличивать резервы и расширить категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации.

Ожидать ли изменений в мобилизационных мероприятиях после заявления главкома, рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире телемарафона.

Он согласился со словами Залужного, что в законодательстве действительно много пробелов, которые позволяют избегать призыва на службу.

"Я думаю, здесь можно комплексно подходить. Много есть действительно пробелов в законодательстве, которые граждане часто используют для того, чтобы либо не пойти на военную службу, уклониться от нее, либо уже в процессе, если попал на военную службу, используют для того, чтобы с нее уволиться.Там есть много моментов, есть конечно реальные вещи. Когда там кто-то есть с инвалидностью, людей увольняют. А кто-то себе ищет жену, например.есть случаи, когда разводятся со своими женами, а затем женятся на людях, которые имеют группу инвалидности. Затем – вопрос возраста, я думаю, он также имел это в виду", – отметил нардеп.

Костенко напомнил, что согласно законодательству, человек в возрасте 18-27, не служивший в армии, не может быть призван на военную службу.

"Был принят закон в Верховной Раде, который до 25 лет снижал это, но президент уже где-то полгода его не подписывает... Много можно моментов называть. Когда приезжаешь в окопы, а тебе командир говорит: "А у меня уволился начальник штаба — Почему? — Женился"... Поэтому эти недостатки нужно убирать", — подытожил Роман Костенко.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный в колонке The Economist заявил, что война в Украине переходит к новому этапу – так называемой позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев.

Эксперт Андрей Рыженко объяснил, почему позиционная война опасна для Украины и как это предотвратить.

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