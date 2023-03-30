Будут ли католики и православные всего мира вместе праздновать Пасху: ответил Шевчук

Украинская греко-католическая церковь пока не собирается менять свои традиции, связанные с лунным календарем, поскольку "недвижимые" праздники еще не были реформированы.

УГКЦ пока не планирует менять традиции, связанные с празднованием "недвижимых" праздников.

Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Он отметил, что пока УГКЦ не собирается менять свои традиции, связанные с лунным календарем, поскольку "недвижимые" праздники еще не были реформированы.

Однако Шевчук выразил надежду, что католики и православный мир продолжат работать над созданием общей пасхалии, чтобы праздновать вместе не только Рождество, но и Пасху во всем мире.

Напомним, что в Киево-Печерской Лавре в четверг, 30 марта, снова собрались поклонники московской церкви.

Читайте также: