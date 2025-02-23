Будут ли критические последствия в Украине без помощи США: Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский ответил, будут ли критические последствия в Украине без помощи Соединенных Штатов Америки.

На пресс-конференции "Украина. Год 2025 " он отметил, что Украина рассчитывает, что помощь США не остановится.

В то же время, по его словам, если это произойдет, Украина потеряет 20% всей помощи.

"Критические последствия? Ну, представьте себе, что на 20% стало меньше помощи. Делайте выводы. Потому я и сказал, что мы рассчитываем, что она не остановится. Второе, мы проговариваем с новой моделью по увеличению со стороны Европы и по отдельному финансированию, по отдельному увеличению финансирования по Европе нашего внутреннего производства. Вот так на это смотрим. Ну и проводим некоторые переговоры с разными представителями не Европы. Мы проводим усиление Украины и возможность приобретения серьезных пакетов оружия. Там хороший результат, по моему мнению”, – рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский назвал угрозу, которую представляет участие Северной Кореи в войне.

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