Будут ли выключать свет летом: гендиректор Yasno рассказал, к чему нужно готовиться

Сергей Коваленко отметил, что отключения света летом тем или иным образом будут продолжаться.

Отключения электроэнергии будут продолжаться и летом.

Об этом генеральный директор Yasno Сергей Коваленко сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Отключения света летом тем или иным образом сохранятся. Когда придет жара, наше потребление будет расти, потому что включаются кондиционеры и дефицит может быть более значительным. Все зависит от количества генерации, которую мы сможем восстановить после обстрелов. То есть надо готовиться жить с отключениями", – подчеркнул он.

Гендиректор Yasno также добавил, что будет хорошо, если отключения света будут плановыми, по графику, чтобы люди и предприятия могли планировать свою жизнь и деятельность.

"Будет хуже, если отключения будут экстренными. Когда возникает дефицит и Укрэнерго достаточно спонтанно сообщает об этом и через три минуты выключаются локальные сети", — отметил Коваленко.

Напомним, в Украине снова отключают свет: где и как искать графики, пошаговая инструкция.

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