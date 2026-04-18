Будут ли массово депортировать мужчин из Европы для мобилизации: заявление народного депутата

Депортация украинских мужчин из ЕС

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко заявил о якобы единичных случаях принудительного возвращения украинских мужчин призывного возраста из стран Европейского Союза.

Как заявил нардеп в эфире программы «Суперпозиція», по возвращении таких граждан могут передаваться в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

«Инструментарий есть. Но чтобы депортировать всех мужчин, нужны основания — это должен быть принятый закон или решение правительства, например, в Германии», — отметил он.

В то же время депутат подчеркнул, что речь идет не о массовой практике, а об частных случаях, связанных с нарушением законодательства в странах пребывания.

Горбенко также подчеркнул, что без системных решений такие меры будут малоэффективны, поскольку граждане могут свободно перемещаться между странами ЕС.

Ранее в Раде объяснили, действительно ли возможен принудительный возврат мужчин в Украину.

Напомним, в Миграционной службе Германии сообщили, что в эту страну официально въехало более 1,3 млн украинцев, согласно данным по состоянию на март 2026 года. Среди них значительную долю составляют мужчины призывного возраста, вопрос возвращения которых становится все более актуальным.

В свою очередь канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддерживает усилия Киева по сохранению человеческого ресурса и готовит механизмы для возвращения украинских беженцев домой. Мерц отметил важность ограничения выезда мужчин призывного возраста для обороны и восстановления Украины.

Зато президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения мужчин мобилизационного возраста, которые незаконно выехали за границу.