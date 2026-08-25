Будут ли мобилизовать женщин в Украине: в СНБО поставили точку в этом вопросе

Женская мобилизация

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В Украине не производят и не планируют проводить принудительную мобилизацию женщин. Украинки могут присоединяться к армии исключительно добровольно.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Чиновник подчеркнул: ни одна мобилизация женщин в Украине не происходит и не будет происходить.

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«Женщины уходят в войско исключительно добровольно», — акцентировал Коваленко.

Также он обратил внимание на распространение заявлений о якобы будущем призыве женщин и назвал эту тему одним из направлений российских информационных манипуляций.

«Россияне сейчас паразитируют на этой теме благодаря некоторым нашим странным экспертам, которые решили поговорить о том, чего нет и не будет», — добавил руководитель ЦПИ.

Ранее бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог высказался за мобилизацию женщин в Сила обороны Украины. Он заявил, что женщины могут воевать не хуже мужчин и не видят проблемы в их военной службе. Он также рассказал, что его дочь была военной и служила в Афганистане, а жена — десантницей.

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В СНБО заявляют, что потребности в мобилизации женщин пока нет. Андрей Коваленко считает его ненужным. Женщины могут добровольно вступать в ВСУ и выполнять боевые задания. Анна Маляр объяснила, что потребность в личном составе определяет Генштаб, а не эксперты или соцсети. С 2022 года Генштаб проводил соответствующие расчеты и заявлял, что ВСУ не нуждается в мобилизации женщин. Окончательное решение о возможной мобилизации женщин должно быть принято на основе реальной потребности армии и расчетов Генштаба. В то же время дискуссию снова спровоцировало заявление эксминистра обороны Алексея Резникова, выступившего за обязательную мобилизацию женщин по примеру Израиля.

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