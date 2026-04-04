Будут ли мобилизовать женщин в Украине: в ВСУ дали окончательный ответ

Женщины военные. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Украина не готовится к мобилизации женщин в армию и не разрабатывает никаких механизмов для такого призыва. Появившаяся в Сети информация не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

«Данная информация безосновательна, манипулятивна и используется врагом для подрыва мобилизационных процессов, а также дискредитации Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Военные подчеркивают: в украинском законодательстве не произошло никаких изменений регулирования процесса призыва женщин. Они могут присоединиться к ВСУ только по собственному желанию. В то же время на военный учет должны становиться только украинки, имеющие медицинское или фармацевтическое образование.

Скандал вокруг учета женщин — заявление ВСУ

В Сухопутных войсках объяснили ситуацию по попавшей в военный учет украинке — хотя не имела соответствующего образования. Отмечается, что командование провело служебное расследование.

«Обнаружено, что ошибочная информация была внесена в систему „Оберег“ в 2021-м. Также путем дополнительного изучения фактов формирования отдельных номеров записей в системе был выявлен ряд аналогичных случаев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменить эту информацию в ТЦК и СП невозможно. Ведь в системе «Оберіг» нет технической возможности по уничтожению сведений о гражданах Украины, «которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами из-за несоответствия нормативно-правовых актов».

В свою очередь, Командование Сухопутных войск обратилось в Генштаб и Минобороны с предложениями, которые должны устранить пробелы и недостатки в системе Оберег.

«Этот важный вопрос находится на постоянном контроле, а все выявленные несоответствия подробно анализируются. Командование открыто к диалогу и заинтересовано в устранении этой проблемы», — отметили в Сухопутных войсках.

Военный учет для женщин — последние новости

Киевлянка Ирина Стрикаль, мать младенца, сообщила, что ее поставили на учет ТЦК как солдата в Варасском ТЦК и СП в Ровенской области. У женщины образование по специальности «менеджмент». Впрочем, в документах ей присвоили воинское звание солдата и определили как фельдшера.

В целом стало известно о нескольких инцидентах, когда в Украине женщины ошибочно поставили на военный учет и даже объявили в розыск. В частности, военный корреспондент Егор Логинов заявил, что существует не менее семи случаев, когда украинок без всяких оснований объявляли в розыск ТЦК и СП.

В то же время в Верховной Раде зарегистрировали законопроект по мобилизации женщин. Данный документ предусматривает процедуру исключения женщин из военного учета при взятии с нарушением действующего законодательства Украины. В частности, среди авторов законопроекта — Дмитрий Разумков и Марьяна Безугла.