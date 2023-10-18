Будут ли наказывать сбежавших за границу уклонистов по возвращении: Вениславский назвал все "за" и против"

В случае внедрения механизма наказания сбежавших за границу уклонистов, они могут вообще отказаться от возвращения в Украину, что является негативным для нашего государства в условиях демографического кризиса.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский в интервью BBC.

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"Сказать, какое именно количество людей, выехавших с территории Украины, сделало это с нарушением норм законодательства о пересечении государственной границы, сложно, поскольку нет статистики и нет четко установленных юридических фактов", – отметил депутат.

Вениславский признал, что сначала выступал за уголовное наказание для тех, кто покинул территорию Украины и не вернулся во время военного положения.

"Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение — мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину", — пояснил Вениславский.

Он отмечает, что для решения демографической проблемы нужно наоборот поощрять украинцев возвращаться домой.

"После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Поэтому наказание может иметь обратный эффект", — говорит депутат.

Однако Вениславский уточнил, что все же выступает за преследование в рамках закона лиц, которые в сговоре с ТЦК или ВЛК купили поддельные документы и смогли выехать за границу.

Ранее спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко предупредил, что в Украине мужчин, незаконно выехавших за границу, будет ждать наказание.

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