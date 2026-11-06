Будут ли новые гуманитарные миссии как в Олешках: Лубинец раскрыл детали

Дмитрий Лубинец / © скриншот с видео

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Украина с партнерами составит список городов и сел, куда отправят новые гуманитарные миссии по примеру Олешек.

Об этом в Вашингтоне заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после встречи с Меланией Трамп, передает Новости.LIVE.

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По словам омбудсмана, на встрече обсудили, как регулярно завозить гуманитарную помощь на оккупированные земли и возвращать украинцев. Дмитрий Лубинец отметил, что переговоры по этим миссиям станут активнее.

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«После Олешки мы будем расширять географию. Но следующие шаги будут точно сконцентрированы на территории Херсонской области. Мы уже договариваемся дальше. То есть, расширять географию по линии столкновения», — отметил Лубинец.

Отдельно Дмитрий Лубинец рассказал, что лично пригласил Марка Бекмана, ранее кординовавшего гуманитарную миссию в Олешках. Однако омбудсман отметил сложность этого вопроса.

По словам Лубинца, следует учитывать ситуацию безопасности в Украине и роль США как главного посредника в переговорах между Украиной и Россией, ведь визит в одну страну автоматически предусматривает поездку и в другую.

Олешки — последние новости

Напомним, украинские силы успешно завершили беспрецедентную гуманитарную миссию по спасению гражданских из оккупированных Олешков благодаря международной координации и совместной работе госструктур.

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Ранее сообщалось, что перемирие в Олешках российские войска использовали для собственных военных целей. Пока шла эвакуация, россияне завозили тяжелую технику, боеприпасы и личный состав.

После этого Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и России в Белом доме и высказалась о перемирии в Олешках.

Стоит заметить, что Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Это самая высокая государственная награда Украины для празднования женщин.

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