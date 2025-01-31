Будут ли отключать газ от 1 февраля: в "Нефтегазе" прокомментировали информацию

Отопительному сезону ничего не угрожает.
В Сети появилась информация о якобы графиках отключений газа украинцам от 1 февраля. Впрочем, это не соответствует действительности.
Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаза".
"Запасов газа достаточно, отопительному сезону ничего не угрожает. Мошенники также распространяют фейковые сайты – не переходите по подозрительным ссылкам", — сообщили в компании.
Напомним, в меде появились сообщения об угрозе отключений света из-за морозов. Впрочем, в "Укрэнерго" опровергли такую информацию, ведь "пока прогнозов по ограничению электроснабжения нет".
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